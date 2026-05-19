Blitz anticamorra ad Afragola | 26 arresti nel clan Moccia ordini impartiti anche dal carcere

All’alba di oggi, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno effettuato un’operazione antimafia ad Afragola, arrestando 26 persone ritenute affiliate al clan Moccia. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema di ordini impartiti anche da detenuti, confermando la presenza di attività criminali radicate nel territorio. L’operazione ha coinvolto diverse abitazioni e locali del centro urbano, e si inserisce in un’azione più ampia contro le organizzazioni mafiose nella regione.

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Maxi operazione antimafia all’alba di oggi 19 maggio ad Afragola, in provincia di Napoli, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 26 persone ritenute legate a un’articolazione del clan Moccia. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto 23 custodie cautelari in carcere e 3 divieti di dimora. Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, estorsione, ricettazione, favoreggiamento e accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz anticamorra ad Afragola: 26 arresti nel clan Moccia, ordini impartiti anche dal carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Blitz anticamorra a Napoli: 9 misure cautelari contro il clan Contini Sullo stesso argomento Camorra ad Afragola, 26 arresti tra i "panzarottari": i Moccia davano ordini dal carcere per estorsioni e drogaSono 26 le persone arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli su un’articolazione del clan Moccia attiva ad Afragola. Camorra, arresti nel clan Moccia: gli ordini partivano dal carcere(Adnkronos) – Blitz anticamorra in provincia di Napoli: arresti nel clan Moccia di Afragola, gli ordini partivano dal carcere. Camorra, arresti nel clan Moccia: gli ordini partivano dal carcere(Adnkronos) – Blitz anticamorra in provincia di Napoli: arresti nel clan Moccia di Afragola, gli ordini partivano dal carcere. Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli, i Ca ... pianetagenoa1893.net Afragola, blitz contro il clan legato ai Moccia: 26 arresti tra estorsioni, droga e ordini impartiti dal carcereMaxi operazione dei Carabinieri e della DDA di Napoli ad Afragola: 26 misure cautelari contro un’articolazione del clan Moccia. ilgazzettinovesuviano.com