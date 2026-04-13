Ad Acireale la raccolta differenziata diventa hi tech | pronte le prime due isole ecologiche informatizzate

Ad Acireale sono state installate le prime due isole ecologiche informatizzate, dopo una fase di sperimentazione in piazza Europa. Il nuovo sistema permette di gestire la raccolta differenziata in modo più efficiente e automatizzato. Nei prossimi giorni, anche nel parcheggio San Giuseppe entrerà in funzione questa tecnologia, che sostituisce i tradizionali contenitori con dispositivi dotati di sistemi digitali.

Dopo la sperimentazione già avviata in piazza Europa, ad Acireale il sistema delle isole ecologiche informatizzate sarà attivato anche nel parcheggio San Giuseppe. La novità entrerà in vigore da lunedì 20 aprile e coinvolgerà residenti e attività commerciali di via Fichera, via Fontane, via.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Monte Sant’Angelo: attive le nuove isole ecologiche informatizzateSono attive sul territorio comunale le nuove isole ecologiche informatizzate, destinate al conferimento dei rifiuti urbani.

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