Afluentes sul Po 2026 a Torino | il programma delle mostre dai Murazzi alle periferie

Da mercoledì 3 a venerdì 12 giugno 2026, la città di Torino ospiterà "Afluentes sul Po", un progetto artistico diffuso che vede protagonista l'artista Soma. L'iniziativa, curata e organizzata da Tropigrafia, si articola come un viaggio in tre tappe distinte sul territorio cittadino — denominate. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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