Dalle presentazioni di libri alle mostre | il programma della Settimana delle Culture da mercoledì a venerdì

Mercoledì 13 maggio alle 18 al Museo d’arte Moderna e Contemporanea RISO si presenta “Arte e Culto – Percorsi del Contemporaneo. Il Carro di Santa Rosalia” a cura di Anna Maria Ruta, Evelina De Castro e Laura Rizzo, con la collaborazione di Fabrizio Lupo. Giorgio Filippone e Bernardo Tortorici.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Peut-on ressentir l'art sans le voir Avec Gilbert Montagné | LA GRANDE GALERIE | TV5MONDE

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