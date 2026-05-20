Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, Sofia si è trovata a dover affrontare una decisione che avrebbe potuto portarla a vincere una somma maggiore, ma qualcosa è andato storto. Dopo aver optato per una strategia prudente, alla fine si è ritrovata a tornare a casa con 50 mila euro. Un video circolato sui social mostra i momenti finali della sua esperienza, inclusa una beffa che ha lasciato molti spettatori sorpresi. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli appassionati del programma.

È stata una puntata dal sapore amaro, quella del 20 maggio di Affari Tuoi. Di fronte a Stefano De Martino c’era Sofia, una ragazza delle Marche, accompagnata dalla zia Rossella. Per loro, quella serata avrebbe potuto trasformarsi in un finale da sogno. Invece, a cambiare tutto, è stata la prudenza. Sofia ha 26 anni, viene da Magliano di Tenna, in provincia di Fermo, e sogna di insegnare Lettere. Lo scorso novembre ha finalmente ottenuto l’abilitazione che desiderava da tempo e adesso aspetta con emozione il momento di entrare in classe. Accanto allo studio coltiva anche una grande passione per il canto, nata durante uno spettacolo di fine anno alle scuole medie e incoraggiata dal padre, che l’ha sempre spinta a credere nella sua voce. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Sofia fregata, avrebbe potuto sbancare ma qualcosa è andato storto: il video della beffa

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