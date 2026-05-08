Una concorrente di Torino, incinta di sette mesi, ha deciso di accettare una somma di 40.000 euro durante una puntata di un quiz televisivo, rinunciando a ulteriori possibilità di vincita. La donna, che aspetta un bambino, ha scelto di prendere questa cifra per il futuro della sua famiglia. La puntata ha mostrato come, in alcune occasioni, le decisioni siano influenzate anche da questioni personali.

A giocare nella puntata dell’8 maggio è stata una futura mamma, con il piccolo Edoardo ancora in grembo. Mancano appena un paio di mesi alla nascita del bambino e, accanto a lei, ad Affari Tuoi, c’era la giovane sorella Benedetta. Quella della concorrente piemontese è stata una partita segnata soprattutto dalla prudenza, una scelta che, in tempi come questi, non è certo da sottovalutare. Eppure, il finale ha lasciato spazio a un pizzico di amarezza e a quel classico dubbio che continua a riaffacciarsi anche dopo la fine del gioco. Emanuela arriva da Torino ed è incinta di sette mesi. Tra poco stringerà finalmente tra le braccia il suo piccolo Edoardo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, pensa al figlio che sta per nascere e si accontenta: accetta 40.000 euro ma avrebbe potuto sbancare

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