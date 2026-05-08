Una commedia inattesa per la primavera del ‘Teatro Ideale’ di Servigliano. Fuori dal programma della stagione culturale invernale, la società ‘Best Eventi’ in collaborazione con l’Amministrazione di Servigliano, ha allestito una serata di spettacolo e divertimento con lo spettacolo ‘Qualcosa è andato storto!’ in programma per oggi alle 21 con Carlo Buccirosso nella veste di regista e attore. La storia racconta le vicende di Corrado Postiglione, modesto avvocato di provincia al servizio di una clientela popolare, ma non per questo sprovveduta e accomodante. L’avvocato si dedica spesso con zelo alle frequenti vicissitudini dei propri familiari: mamma, fratelli, sorelle, zii, generi, nipoti, cugini ed affini, impelagati in controversie e liti di varia natura ed entità per risolvere le quali e costretto a fare di necessità virtù.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va in scena ‘Qualcosa è andato storto!’ con Carlo Buccirosso

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