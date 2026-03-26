Chris Jericho | Vince Mcmahon impedì una storyline tra me Shawn Michaels e la Wyatt Family

Durante un’intervista, un wrestler ha dichiarato che un dirigente ha impedito una storyline coinvolgente tra lui, un collega e un gruppo di wrestler. La rivelazione riguarda le decisioni prese all’interno della compagnia di wrestling, con un nome noto coinvolto nel bloccare il progetto. La notizia apre uno sguardo sui meccanismi interni e le scelte che influenzano le trame dello spettacolo.

Chris Jericho ha appena rivelato un incredibile retroscena, che aggiunge un nuovo elemento al modo in cui venivano gestite le decisioni creative sotto la guida di Vince McMahon. Durante un’intervista con GamesHub, Jericho ha descritto nel dettaglio una proposta creativa poi scartata, che coinvolgeva Bray Wyatt, Shawn Michaels e la Wyatt Family: una storyline che, a suo parere, era abbastanza solida da poter essere utilizzata come spunto per SummerSlam. In cosa consisteva l’idea di Jericho. L’idea? Il gruppo di Wyatt avrebbe attaccato Jericho, costringendolo a chiedere aiuto a Michaels, un ex rivale, in quanto unica persona abbastanza imprevedibile da poterlo proteggere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Chris Jericho: “Vince Mcmahon impedì una storyline tra me Shawn Michaels e la Wyatt Family”. Articoli correlati WWE: Trick Williams parla di Shawn Michaels, Triple H e del momento virale con Randy OrtonDurante la sua ascesa in WWE, Trick Williams ha avuto l’opportunità di lavorare sotto la guida di due delle figure più influenti della compagnia:... La verità sulla cassa misteriosa e Chris JerichoIl backstage di Raw ha acceso la curiosità degli appassionati con la comparsa di una cassa enigmatica accompagnata dall’avviso “non aprire fino al 28... Contenuti utili per approfondire Chris Jericho Chris Jericho: Vince Mcmahon impedì una storyline tra me Shawn Michaels e la Wyatt Family.Chris Jericho ha appena rivelato un incredibile retroscena, che aggiunge un nuovo elemento al modo in cui venivano gestite le decisioni creative sotto la guida di Vince McMahon. Durante un'intervista ... zonawrestling.net Vince McMahon’s Finer Dining Habits Exposed: A WWE Creative Decision That Went to the DogsIn a shocking revelation that has set the wrestling world abuzz, Chris Jericho has come forward with a behind-the-scenes story that exposes the often-quirky decision-making process under the watchful ... sportsarenaa.com