Shawn Michaels risponde a Bret Hart | Non voglio diventare un vecchio veterano rompiscatole

Dopo mesi di polemiche e dichiarazioni che lo vedevano coinvolto in discussioni con Bret Hart, Shawn Michaels ha deciso di parlare pubblicamente. Durante un'intervista al The Ringer Wrestling Show, Michaels ha spiegato di non voler diventare un veterano rompiscatole e ha smentito le voci riguardanti un presunto rapporto sessuale con Vince McMahon. La sua risposta si inserisce nel clima di tensione tra i due ex wrestler.

HBK rompe il silenzio dopo mesi di polemiche sulle dichiarazioni di Bret Hart riguardo a un presunto rapporto sessuale con Vince McMahon La smentita di Shawn Michaels al The Ringer Wrestling Show. Dopo mesi di silenzio, Shawn Michaels ha finalmente affrontato pubblicamente le pesanti accuse lanciate da Bret Hart alla fine del 2025. Intervenuto al The Ringer Wrestling Show il 10 aprile 2026, HBK ha negato categoricamente le affermazioni del rivale storico, che sosteneva che Michaels avesse avuto rapporti sessuali con Vince McMahon. “Ho sentito le sue dichiarazioni, sì. Ho sentito di queste cose con Vince e pensi: ‘Che ci vuoi fare?’ Non è mai successo”, ha dichiarato Michaels senza giri di parole. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Shawn Michaels risponde a Bret Hart: “Non voglio diventare un vecchio veterano rompiscatole” Leggi anche: Shawn Michaels: “Darei Tom Brady in pasto a Brock Lesnar”. WWE: Shawn Michaels ridimensiona i dissapori del passato con The RockNegli anni ’90 si è spesso parlato di tensioni tra Shawn Michaels e The Rock, ma oggi la situazione appare molto diversa. Argomenti più discussi: The Heartbreak Kid: Diventare Shawn Michaels - Trailer Ufficiale (Originale di Peacock); Da Hulk Hogan a John Cena fino a Netflix: gloria, crolli e rinascita della Wwe; WWE 2K26: Sblocca tutti i wrestler - Guida completa; WWE: Shawn Michaels ridimensiona i dissapori del passato con The Rock. What is Shawn Michaels’ net worth in 2026? A look at the Heartbreak Kid’s WWE earnings and investmentsMichael Shawn Hickenbottom, better known to wrestling fans around the world as Shawn Michaels, carved out a career that helped define an era of sports entertainment. But the Heartbreak Kid added to ... timesofindia.indiatimes.com WWE: Shawn Michaels ridimensiona i dissapori del passato con The Rock x.com Secondo quanto rivelato in esclusiva da Cory Hays di Bodyslam.net, pare che EK Prosper abbia fatto breccia nel cuore dei dirigenti della #WWE e di Shawn Michaels. La volontà del team creativo di #WWENXT, infatti, sembrerebbe essere quella di costruire N - facebook.com facebook