La solidarietà di Ancona verso i piccoli pazienti e le loro famiglie | nasce il Trofeo di calcio Patronesse & Friends

ANCONA – Chi ha detto che c’è un tempo per appendere le scarpette al chiodo? Di sicuro nessuno di loro. Nessuno di coloro che da tanti anni e da più generazioni, magari non più tesserati alla Federcalcio o che non lo sono stati mai, non hanno perso il gusto di sfidarsi nelle rituali partitelle.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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