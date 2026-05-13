La solidarietà di Ancona verso i piccoli pazienti e le loro famiglie | nasce il Trofeo di calcio Patronesse & Friends

Da anconatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA – Chi ha detto che c’è un tempo per appendere le scarpette al chiodo? Di sicuro nessuno di loro. Nessuno di coloro che da tanti anni e da più generazioni, magari non più tesserati alla Federcalcio o che non lo sono stati mai, non hanno perso il gusto di sfidarsi nelle rituali partitelle.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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