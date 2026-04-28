Domenico Loffredo, capo reparto del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver dimostrato impegno e dedizione nel suo lavoro. L’onorificenza è stata consegnata in occasione di un evento pubblico, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e colleghi. Il riconoscimento vuole sottolineare il contributo di Loffredo nel garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di soccorso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un importante riconoscimento è stato conferito a Domenico Loffredo, Capo Reparto del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, per il suo impegno e il valore dimostrati nel servizio. L’attestato di benemerenza, rilasciato dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, celebra una carriera contraddistinta da dedizione, professionalità e spirito di sacrificio. Il premio è stato assegnato “in memoria” di Raffaele Delcogliano, Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Campania, e del suo autista e collaboratore Antonio Serman, vittime del tragico attentato del 27 aprile 1982. Un richiamo alla memoria storica e ai valori di servizio che continuano a ispirare le istituzioni e gli operatori del soccorso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Domenico Loffredo: esempio di coraggio e dedizione

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