Leonardo Pavoletti ha annunciato il suo addio al Cagliari, segnando la fine della sua esperienza in Sardegna. L’attaccante ha comunicato la decisione attraverso un video, confermando che il suo futuro sarà con il Livorno. La sua avventura con il club sardo si è conclusa, e ora si attende di conoscere i dettagli dell’accordo con la nuova squadra. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo le ultime partite della stagione, chiudendo così un capitolo importante della sua carriera.

Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro Friburgo Aston Villa 0-2 LIVE: Tielemans e Buendia, uno-due terrificante a fine primo tempo, entrambi i gol sono bellissimi Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Addio al Cagliari: Leonardo Pavoletti saluta la Sardegna, il futuro tra dirigenza e Livorno – VIDEO di Elia Serra

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Conferenza stampa | Pisacane e Pavoletti dopo Cagliari-Torino

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