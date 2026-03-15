Pisa batte il Cagliari e prova a ricominciare a sperare | 3-1 Bufera di fischi su Pavoletti | che segna e fa la L di Livorno Pagelle

Il Pisa ha vinto 3-1 contro il Cagliari, provando a riaccendere le speranze di salvezza. Durante la partita, il Pisa è rimasto in dieci uomini per gran parte del tempo a causa dell'espulsione di Durosinmi, mentre anche Obert del Cagliari è stato espulso dall’arbitro. Nel corso del match, Pavoletti ha segnato e ha fatto la “L” di Livorno, ricevendo fischi dai tifosi.

PISA – Ha giocato per buona parte della gara in dieci, il Pisa, per l’espulsione di Durosinmi, prima che venisse cacciato dall’arbitro anche il cagliaritano Obert. Ma alla fine i nerazzurri hanno vinto la seconda partita di questo campionato, provando a riaccendere una pur tenue fiammella in chiave salvezza. Partita nervosa. Anche dopo il gol cagliaritano, segnato da livornese Pavoletti. Che ha esultato facendo con la mano la “L” di Livorno. Subendo fischi e cori di protesta. Ad aprire le danze è il sesto gol in campionato di Moreo (al 9', su rigore) con i nerazzurri che riescono a mantenere il vantaggio fino all’intervallo. In uscita dagli spogliatoi Caracciolo, tra il 52' e il 54', sfrutta le amnesie della difesa sarda per portare i padroni di casa sul 3-0. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa batte il Cagliari e prova a ricominciare a sperare: 3-1. Bufera di fischi su Pavoletti: che segna e fa la “L” di Livorno. Pagelle Articoli correlati Leggi anche: Serie C | Livorno-Pineto 1-0, le pagelle: super Bonassi, Di Carmine segna e si fa male Leggi anche: Cagliari-Pisa, Folorunsho segna ma si fa male: partita col Milan a rischio? Altri aggiornamenti su Pisa batte il Cagliari e prova a... Pomeriggio da incubo per il Cagliari: perde 3-1 col Pisa ultimoNon basta il gol di Pavoletti, in superiorità numerica i rossoblù subiscono doppietta da Caracciolo e nel finale viene espulso anche Obert ... unionesarda.it Impresa Pisa: a lungo in inferiorità numerica batte il Cagliari 3-1, doppietta di CaraccioloI voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Pisa-Cagliari valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A ... fantacalcio.it