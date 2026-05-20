Addio ad Antonio Ventresca | il Molise piange un pilastro istituzionale

Il Molise si congeda da Antonio Ventresca, figura di rilievo nel panorama istituzionale regionale. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per l’equilibrio tra le province. Ventresca ha svolto un ruolo importante nella gestione dell’ERSAM, contribuendo alle decisioni e alle politiche dell’ente. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le istituzioni e la comunità locale, che ricordano con stima il suo impegno e la sua dedizione nel servizio pubblico.

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? Domande chiave Chi era l'uomo che garantiva l'equilibrio tra le province molisane?. Come ha influenzato la gestione dell'ERSAM il lavoro del professore?. Perché la scomparsa di Ventresca mette in crisi la continuità amministrativa?. Quali sono i progetti regionali che ora restano senza guida?.? In Breve Michele Iorio sottolinea il legame umano e professionale con il docente scomparso.. Il ruolo di Ventresca ha influenzato la gestione ERSAM e l'Unione Province.. La scomparsa impatta la continuità amministrativa tra piccoli comuni e centri molisani.. Francesco Roberti esprime cordoglio per il profilo tecnico e istituzionale del professore..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Antonio Ventresca: il Molise piange un pilastro istituzionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio ad Antonio Carta: scompare il pilastro delle cooperative sarde? Punti chiave Come cambierà il modello economico delle cooperative oristanesi senza la sua guida? Quali sono le aziende nate grazie alla sua... Addio a Stefano Vassalli: il Tigullio piange un pilastro del calcioIl mondo del calcio ligure si ferma per piangere la scomparsa di Stefano Vassalli, figura storica tra i pali e sulle panchine della regione. Lutto, il Molise piange Antonio Ventresca: addio a un uomo delle istituzioniCAMPOBASSO - La comunità molisana è in lutto per la scomparsa del professor Antonio Ventresca, docente e rappresentante istituzionale molto ... molisenetwork.net