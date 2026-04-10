Addio a Stefano Vassalli | il Tigullio piange un pilastro del calcio

Il mondo del calcio ligure si è fermato per la scomparsa di Stefano Vassalli, riconosciuto come una figura di rilievo nel panorama sportivo della regione. Vassalli, che aveva ricoperto ruoli sia come portiere che come allenatore, è stato un punto di riferimento per molte generazioni di appassionati e sportivi locali. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori e i tifosi che lo avevano conosciuto e stimato.

Il mondo del calcio ligure si ferma per piangere la scomparsa di Stefano Vassalli, figura storica tra i pali e sulle panchine della regione. Il cordoglio collettivo si concentrerà venerdì 10 aprile alle ore 15 presso lo stadio Sannazzari di Chiavari, in via Aldo Gastaldi, dove avrà luogo un rito laico per dare l’ultimo saluto all’ex portiere. Un pilastro tra i colori biancocelesti e il Levante. L’impatto della perdita tocca profondamente le realtà sportive locali, con la Virtus Entella che ha espresso un commovente ricordo di un uomo indissolubilmente legato ai propri colori. Durante la sua esperienza agonistica, avvenuta tra la metà degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, Vassalli ha difeso la porta della squadra in 95 occasioni, distinguendosi per carisma e doti atletiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Stefano Vassalli: il Tigullio piange un pilastro del calcio Leggi anche: Calcio ligure in lutto: addio a 'mister' Stefano Vassalli. L'ultimo saluto allo stadio di Chiavari Bagnolese in lutto: addio a Cosentino, pilastro del calcioUn vuoto incolmabile per il calcio dilettantistico napoletano Nicola Cosentino, storico presidente dell'AC Bagnolese 1912, ha lasciato un vuoto... Argomenti più discussi: Calcio ligure in lutto: addio a 'mister' Stefano Vassalli. L'ultimo saluto allo stadio di Chiavari; Addio a Vassalli, portierone dell’Entella e del Sestri Levante; Addio a mister Vassalli, fissato l’ultimo saluto allo stadio Sannazzari. Addio a Vassalli, portierone dell’Entella e del Sestri LevanteMorto a 68 anni: amava le uscite spericolate, non solo in porta. Autore di battute fulminanti, diceva sempre la verità senza badare a chi aveva davanti ... ilsecoloxix.it Domani l’ultimo saluto a Stefano Vassalli allo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari https://buff.ly/0ER5Rcd - facebook.com facebook