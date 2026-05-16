Si è spento Antonio Carta, figura di riferimento nel mondo delle cooperative sarde. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca per il settore, che ha visto crescere numerose aziende grazie alle strategie messe in atto. La sua presenza ha influenzato il modello economico delle cooperative di Oristano, portando a una fase di transizione. La notizia ha suscitato reazioni tra operatori ed esperti, che riflettono sul ruolo di Carta nel panorama locale.

? Punti chiave Come cambierà il modello economico delle cooperative oristanesi senza la sua guida?. Quali sono le aziende nate grazie alla sua strategia di sviluppo?. Perché il suo legame con la politica sarda era così profondo?. Chi potrà mantenere vivo l'ecosistema produttivo creato dal Patto territoriale?.? In Breve Militanza politica passata tra PCI, PDS, PD e movimento Sinistra Futura.. Ruolo di presidente del Patto territoriale della provincia di Oristano.. Familiari coinvolti nella scomparsa sono la moglie Irene e i figli Stefano e Paola.. Sostegno alle cooperative locali e partecipazione a diverse consiliature comunali di Oristano.. Il mondo del lavoro cooperativo e della politica sarda piange la scomparsa di Antonio Carta, figura centrale che ha guidato per decenni la Legacoop tra Oristano e il resto della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Antonio Carta: scompare il pilastro delle cooperative sarde

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