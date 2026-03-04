Carlo Conti su Sal Da Vinci | Quando tutti amano e cantano una canzone vuol dire che ha vinto su tutti i fronti

A pochi giorni dalla conclusione del festival di Sanremo 2026, si apre il dibattito sull’esito della classifica finale e sulle canzoni più ascoltate. Carlo Conti ha commentato la vittoria di Sal Da Vinci, affermando che quando tutti cantano e apprezzano una canzone, significa che ha avuto un grande successo. La discussione si concentra sui risultati e sull’affetto dimostrato dal pubblico.

Il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo 2026 parla del successo dell'artista napoletano con "Per sempre sì" A pochi giorni dalla chiusura del festival di Sanremo 2026, come ogni anno, si discute sull'esito della classifica finale e sulle canzoni. Non ha fatto eccezione il brano di Sal Da Vinci “Per sempre sì”, già diventato un vero e proprio tormentone, la cui vittoria all'Ariston, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Sull'argomento è intervenuto, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico delle ultime due edizioni di Sanremo: "Il festival di quest’anno credo avesse una caratteristica, avesse tanti sapori diversi, tante sonorità diverse e questa è la grande varietà musicale italiana che deve essere sottolineata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Famoso cantante attacca Sal Da Vinci: «La sua canzone ha il testo più imbarazzante», poi spara a zero su Carlo ContiIl Festival di Sanremo 2026 continua a far parlare di sé, questa volta tra critiche e polemiche scatenate da un artista noto nel panorama musicale...

“Non immaginavo, perché ha vinto Sal Da Vinci”. Sanremo 2026, il commento di Carlo ContiCarlo Conti vuota il sacco dopo la fine del Festival di Sanremo e stavolta tira fuori davvero tutto.

Contenuti e approfondimenti su Carlo Conti.

Temi più discussi: Sanremo 2026, l'ultima conferenza stampa di Carlo Conti e Sal Da Vinci; Carlo Conti annuncia la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026; Carlo Conti: Ecco perché ha vinto Sal Da Vinci. La mia preferita? Era quella di Masini Fedez; Sanremo 2026, l'abbronzatura in palette Carlo Conti conquista gli uomini del Festival.

Carlo Conti svela la sua canzone preferita di Sanremo e su la vittoria Sal Da Vinci svela: Non lo immaginavo..A Festival archiviato, è tempo di bilanci e confessioni. E questa volta a sorprendere è stato Carlo Cont i, che in un’intervista a Radio Toscana ha svelato quale fosse, a suo giudizio, la canzone più ... comingsoon.it

Sanremo, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga bocciati da Carlo Conti (prima del boom): il retroscenaLe bocciature di Sal Da Vinci e Ditonellapiaga fanno discutere il pubblico, ecco cosa ha rivelato Carlo Conti sulle due rivelazioni di questo Sanremo 2026. libero.it

Gino Cecchettin e la strigliata a Carlo Conti per la battuta a Sanremo, i dubbi su testi come "Per sempre sì" e il ddl stupri: «Così non funziona» x.com

Carlo Conti tira le somme a fine Festival. Il commento sul passaggio di testimone a Stefano De Martino e il chiarimento sulla battuta fatta alla moglie facebook