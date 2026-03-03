Francesco Fredella diventa Professore a contratto dell’Università di Foggia

Il giornalista ha assunto il ruolo di “Professore a contratto” presso l’Università di Foggia. La nomina è stata annunciata di recente e rappresenta un nuovo passo nella sua carriera accademica. La decisione è stata comunicata dall’ateneo, che ha confermato l’incarico. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali ufficiali e pubblica.

Francesco Fredella, Capo ufficio stampa e Speaker di RTL 102.5, diventa “professore a contratto” dell’Università di Foggia. Nuovo traguardo per Francesco Fredella. Come in molti sapranno, il giornalista vive e lavora a Roma, dove ricopre il ruolo di Capo Ufficio Stampa del gruppo RTL 102.5. Proprio per la radio conduce il programma Protagonisti, in onda ogni sera dalle 19 alle 21. Fredella lavora anche come inviato e in questi anni ha seguito numerosi improntati eventi, dal Festival di Sanremo alle Nitto ATP Finals di Torino, passando per il Napoli Pizza Village. Nel corso degli anni ha lavorato anche in tv, nel ruolo di opinionista in alcuni celebri programmi Rai e Mediaset. 🔗 Leggi su Novella2000.it

