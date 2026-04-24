Morto Pietro Renda professore di geologia dell' università | Un riferimento per la comunità scientifica

È venuto a mancare nei giorni scorsi un docente di Geologia dell’università di Palermo. La notizia è stata diffusa dall’Ordine dei Geologi di Sicilia, che ha espresso il suo cordoglio tramite un post sui social network. Renda era riconosciuto come un punto di riferimento nel campo della geologia e aveva insegnato all’interno dell’ateneo siciliano. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o sui funerali.

È morto nei giorni scorsi Pietro Renda, docente di Geologia all'università di Palermo. Ne dà notizia l'Ordine dei Geologi di Sicilia, esprimendo “profondo cordoglio per la scomparsa” in un post su Facebook.“Il professore Renda - si legge - ha rappresentato per anni un punto di riferimento.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio al dottor Pietro Vizzardi: «Un riferimento per la comunità» La comunità scientifica pediatrica abruzzese si confronta nel quarto congresso regionale all'università d'AnnunzioTema centrale dell’edizione 2026 è la gestione integrata delle malattie neurologiche rare e complesse, dalla diagnosi precoce alla presa in carico...