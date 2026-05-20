Addio a Paolo Mazzerioli la Società di Mutuo Soccorso piange il suo presidente onorario

La Società di Mutuo Soccorso di Perugia ha comunicato la morte del suo presidente onorario, Paolo Mazzerioli. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, in cui si esprime cordoglio per la perdita di una figura che ha ricoperto un ruolo di rilievo all’interno dell’associazione. Mazzerioli era conosciuto per il suo impegno e il contributo alla vita dell’organizzazione, che ora si trova a piangere la sua scomparsa.

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