Simbolo della prevenzione cardiovascolare Cuore e Territorio dice addio al suo presidente onorario

Da ravennatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Cuore e Territorio ha comunicato la scomparsa del suo presidente onorario, Benito Scaioli. La notizia è stata diffusa con un messaggio di cordoglio, senza ulteriori commenti. La perdita è stata annunciata pubblicamente dall’organizzazione, che si occupa di prevenzione cardiovascolare. Nessun dettaglio sulla causa della morte o su eventuali commemorazioni è stato reso noto.

Con profondo dolore e sincera commozione, l’associazione Cuore e Territorio annuncia la scomparsa del presidente onorario Benito Scaioli. Il dottor Scaioli è stato una figura di riferimento assoluto per la nascita e lo sviluppo dell’associazione, inizialmente costituita come “Amici della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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