Simbolo della prevenzione cardiovascolare Cuore e Territorio dice addio al suo presidente onorario

L’associazione Cuore e Territorio ha comunicato la scomparsa del suo presidente onorario, Benito Scaioli. La notizia è stata diffusa con un messaggio di cordoglio, senza ulteriori commenti. La perdita è stata annunciata pubblicamente dall’organizzazione, che si occupa di prevenzione cardiovascolare. Nessun dettaglio sulla causa della morte o su eventuali commemorazioni è stato reso noto.

Con profondo dolore e sincera commozione, l’associazione Cuore e Territorio annuncia la scomparsa del presidente onorario Benito Scaioli. Il dottor Scaioli è stato una figura di riferimento assoluto per la nascita e lo sviluppo dell’associazione, inizialmente costituita come “Amici della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Una vela per il cuore, screening gratuiti di prevenzione cardiovascolare al GiglioIsola del Giglio (Grosseto), 9 aprile 2026 – La campagna di prevenzione cardiovascolare Cardioteam. Leggi anche: Prevenzione cardiovascolare, grande partecipazione a Terni per lo screening gratuito in piazza della “Fondazione Per il Tuo Cuore” di Anmco Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Prevenzione Cardiovascolare, Truck Tour Banca del Cuore a Catania dal 20 al 22 aprile; Domenica 17 maggio - Le Oasi della salute anche a Biella; Semaglutide, Nice estende l’uso alla prevenzione cardiovascolare; La solitudine pesa sul cuore e mette a rischio le valvole cardiache. Prima della partenza ho potuto visitare la Biblioteca Zikawei di #Shanghai, luogo simbolo dell’incontro tra culture. Ho reso omaggio al contributo dei #gesuiti italiani alla conoscenza e al dialogo con la Cina. Da Matteo Ricci ad Angelo Zottoli, il loro lavoro ha c x.com Oggi è San Galdino, Cardinale di Milano e simbolo della nostra storia. Nel 1167 appoggiò la nascita della Lega Lombarda dei Comuni a Pontida e favorì la fondazione di Alessandria per fermare il Barbarossa. La giornata di oggi la dedichiamo a lui, esempio facebook