Un cane di oltre 30 anni e 5 mesi è morto, diventando il più anziano mai registrato al mondo. La notizia è stata diffusa oggi e il cane aveva vissuto in una città europea. La sua data di nascita risale a più di tre decenni fa e il record è stato ufficialmente riconosciuto. La sua lunga vita ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno seguito con interesse la sua storia. La morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Parigi, 15 maggio 2026 – Con i suoi 30 anni e 5 mesi aveva conquistato il primato del cane più vecchio del mondo. Lazare (questo il suo nome) è morto oggi nell'ospedale veterinario di Allonzier-la-Caille, nell' Alta Savoia francese. “Si è spento fra le mie braccia", ha dichiarato Ophélie Boudol, che lo aveva preso con sè soltanto lo scorso 18 aprile, adottandolo in un canile dove era stato lasciato dopo la morte della sua prima padrona. Il cagnolino, un Papillon (variante della razza Espagnolo nano continentale), era nato il 4 dicembre del 1995 secondo quanto riportato dai registri ufficiali canini transalpini. Da tempo era diventato anche una star dei social, dove era noto come ‘Lazare il trentenne’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Lazare, il cane più vecchio del mondo: aveva oltre 30 anni

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