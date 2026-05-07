Il cane più vecchio del mondo ha 30 anni si chiama Lazare e viveva in un rifugio in Francia

In Francia, un cane di razza Papillion ha compiuto 30 anni. Il suo nome è Lazare e ha trascorso gran parte della vita in un rifugio. Recentemente, è stato adottato da una ragazza più giovane di lui. La sua lunga vita ha attirato l’attenzione di chi si occupa di animali. Lazare è considerato il cane più vecchio al mondo ancora in vita.

Vive in Francia Lazare, un cane di razza Papillion, che ha raggiunto i 30 anni d'età. Ha vissuto in un rifugio e ora è stato adottato da una ragazza più giovane di lui. E' stato segnalato al Guinness World Record.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Scoperto in Turchia il cane domestico più antico del mondo: viveva con l’uomo 15.800 anni faUno studio appena pubblicato su Nature identifica in Anatolia i cani domestici più antichi mai confermati dalla scienza: vivevano con una popolazione...

Leggi anche: Morto a 27 anni Djibo, il leone più anziano d’Europa: viveva in Francia dopo essere stato sequestrato a un circo

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Francia, Lazare è il cane più vecchio del mondo: a 31 anni punta a infrangere un primato storico; Il cane Lazare a 30 anni sfida il tempo, trova una nuova famiglia e punta a un record; Lazare, con i suoi 30 anni, potrebbe diventare il cane più longevo al mondo (ed è un concentrato di tenerezza); Lazare, con i suoi 31 anni, è il cane più vecchio del mondo: nessuno ha mai raggiunto questa età.

Il cane più vecchio del mondo ha 30 anni, si chiama Lazare e viveva in un rifugio in FranciaVive in Francia Lazare, un cane di razza Papillion, che ha raggiunto i 30 anni d'età. Ha vissuto in un rifugio e ora è stato adottato da una ragazza più giovane di lui. E' stato segnalato al Guinness ... fanpage.it

Lazare, con i suoi 30 anni, potrebbe diventare il cane più longevo al mondo (ed è un concentrato di tenerezza)Tra le montagne dell’Alta Savoia, in Francia, vive un cane che potrebbe riscrivere ciò che si sa sulla durata della vita dei cani domestici. Si chiama Lazare, è uno spaniel nano continentale, e ... greenme.it

In Francia c’è un cane che potrebbe riscrivere la storia dei record di longevità canina. Si chiama Lazare, è uno spaniel nano continentale e, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre 1995: questo significa che oggi avrebbe superato i 30 anni, u - facebook.com facebook