Addio a Edison ma si riprenda l' accordo di programma sulla decarbonizzazione
È stata annunciata la scomparsa di Edison, mentre si mantiene in discussione l’accordo di programma sulla decarbonizzazione. La nota ufficiale arriva dalla Uiltec Puglia e porta la firma del segretario generale regionale Carlo Perrucci. La comunicazione è stata diffusa recentemente e riguarda aspetti legati alla situazione aziendale e agli accordi in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla causa della scomparsa o sullo stato attuale delle trattative.
Riceviamo e pubblichiamo una nota della Uiltec Puglia, firmata dal segretario generale regionale Carlo Perrucci.Prendiamo atto, ancora una volta, che i tempi della politica, compresi quelli degli iter autorizzativi, mal si conciliano con i piani industriali delle aziende. La classica strategia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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