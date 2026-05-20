Addio a Edison ma si riprenda l' accordo di programma sulla decarbonizzazione

È stata annunciata la scomparsa di Edison, mentre si mantiene in discussione l’accordo di programma sulla decarbonizzazione. La nota ufficiale arriva dalla Uiltec Puglia e porta la firma del segretario generale regionale Carlo Perrucci. La comunicazione è stata diffusa recentemente e riguarda aspetti legati alla situazione aziendale e agli accordi in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla causa della scomparsa o sullo stato attuale delle trattative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui