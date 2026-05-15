LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | diluvia improbabile si riprenda a breve Ipotesi rinvio
Durante il match tra Sinner e Medvedev all'ATP Roma 2026, il gioco è stato interrotto a causa di forti precipitazioni che hanno reso improbabile una ripresa immediata. Sul campo, il tennista italiano si è piegato più volte sulle ginocchia e ha chiamato il fisioterapista. La pioggia ha causato un'interruzione temporanea e si valuta la possibilità di rinviare l'incontro. La tensione è palpabile mentre le condizioni atmosferiche persistono sullo stadio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER CHIAMA IL FISIOTERAPISTA 21.58 Piove tantissimo in questo momento. 21.57 L’interruzione, perlomeno, gli consentirà di riposarsi. 21.56 Non si è capito Sinner che problemi abbia avuto. Era stanchissimo, ma per quale motivo? Crampi? Problema muscolare alla coscia che il fisioterapista ha massaggiato? 21.54 Il problema è che la pioggia potrebbe durare ore.Quindi non è escluso che il match venga rinviato a domani. 21.50 Non è detto che questa pausa non possa fare bene a Sinner. Avrà modo di riposarsi, era davvero al limite fisicamente. 21.50 Il punteggio esatto è 6-2, 5-7, 4-2, con Medvedev A-40 nel settimo game. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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