LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | diluvia improbabile si riprenda a breve Ipotesi rinvio

Durante il match tra Sinner e Medvedev all'ATP Roma 2026, il gioco è stato interrotto a causa di forti precipitazioni che hanno reso improbabile una ripresa immediata. Sul campo, il tennista italiano si è piegato più volte sulle ginocchia e ha chiamato il fisioterapista. La pioggia ha causato un'interruzione temporanea e si valuta la possibilità di rinviare l'incontro. La tensione è palpabile mentre le condizioni atmosferiche persistono sullo stadio.

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