Durante la première di Paper Tiger al Festival di Cannes, l’attore è stato visto allontanarsi dalla sala, lasciando il pubblico senza parole. La scena si è verificata mentre era presente sul red carpet insieme al regista e ad altri membri del cast, tra cui Miles Teller. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle motivazioni di questa scelta improvvisa, né sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulla situazione. La sua assenza ha attirato l’attenzione tra gli spettatori presenti.

Alla première di Paper Tiger al Festival di Cannes, Adam Driver era regolarmente sul red carpet accanto al regista James Gray e ai colleghi del cast, tra cui Miles Teller. Ma pochi minuti dopo l’inizio della proiezione, l’attore ha lasciato la sala di nascosto. A raccontarlo è stato lo stesso Driver, spiegando di avere ormai un vero e proprio rituale ogni volta che deve assistere a una première dei suoi film: Dichiarazione “Non riesco a guardarmi. Aspetto che il film inizi, poi attraverso questi corridoi e mi nascondo in una stanza che affaccia sulle barche. Dopo torno dentro poco prima della fine, cercando di non fare rumore.” – Adam Driver Un’abitudine che l’attore porta avanti da anni, anche nelle sue precedenti apparizioni a Cannes, e che nasce dal forte disagio che prova nel vedersi sul grande schermo davanti al pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Adam Driver lascia la sala durante la première di Paper Tiger a Cannes: “Non riesco a guardarmi sullo schermo”

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