? Punti chiave Perché il nuovo film di James Gray delude la critica?. Come influisce il passato criminale sulla fratellanza tra i protagonisti?. Cosa spinge un robot a pronunciare verità scomode nel film di Kore-eda?. Come gestisce Javier Bardem il riavvicinamento con la figlia dopo anni?.? In Breve Kore-eda esplora il lutto con un robot antropomorfo nel film The Sheep in the Box.. Sorogoyen dirige El ser querido con Javier Bardem dopo tredici anni di separazione.. La trama di Paper Tiger si svolge negli anni Ottanta tra mafia russa e Queens.. Il confronto tra padre e figlia in El ser querido coinvolge la figlia di Bardem.. Il nuovo cinematografico del Concorso vede James Gray tornare a esplorare le zone d’ombra della tragedia umana con Paper Tiger, un film che mette in luce la decadenza di uno dei registi più rilevanti degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paper Tiger: Driver e Johansson in una tragedia tra mafia e fratelli

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