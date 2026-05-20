Acilia rapinano un uomo e chiedono 100 euro per restituire la refurtiva | arrestati

Nella serata del 15 maggio, intorno alle 22:30, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato due uomini, uno di 37 anni e l’altro di 56 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali. I due sono ritenuti coinvolti in un caso di estorsione avvenuto ad Acilia, dove hanno rapinato un uomo e successivamente chiesto 100 euro per restituire la refurtiva. Le autorità hanno intercettato i soggetti e li hanno sottoposti a fermo.

Ostia, 20 maggio 2026 – Nella tarda serata del 15 maggio, intorno alle 22:30, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un romano di 37 anni e un cittadino romeno di 56 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali, gravemente indiziati del reato di estorsione in concorso. Tutto nasce da una rapina avvenuta ai danni di un cittadino moldavo di 52 anni. Secondo quanto ricostruito, i due uomini lo avrebbero aggredito, sottraendogli con la forza alcuni effetti personali, tra cui il telefono cellulare, il portafoglio e le chiavi di casa. Subito dopo il colpo, i due sono indiziati di aver messo in atto un tentativo di estorsione, comunemente noto come “cavallo di ritorno”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Aggredito e rapinato ad Acilia, poi scatta il cavallo di ritorno: malviventi fermati dai CarabinieriUn’aggressione violenta, la rapina e poi il tentativo di estorsione con il classico metodo del cavallo di ritorno. È la sequenza criminale andata in scena intorno alle 22:30 del 15 maggio ad Acilia. msn.com

Incendio ad Acilia: trovato un cadavere carbonizzatoDramma nella notte a Roma, nella zona di Acilia. Un uomo è morto carbonizzato in un vivaio abbandonato occupato da alcuni senza dimora. La tragedia nell'area a ridosso del parco della Madonetta. romatoday.it