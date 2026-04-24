Milano rapinano un uomo in Stazione Centrale | arrestati

Da ilgiorno.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile, in Stazione Centrale a Milano, due uomini di 27 e 34 anni sono stati arrestati dopo aver rapinato un uomo. Entrambi sono di nazionalità marocchina e sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati al patrimonio e agli stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno fermato i due sospetti poco dopo l'episodio.

L'episodio risale a lunedì 20 aprile. Fermati due uomini di 27 e 34 anni, entrambi di nazionalità marocchina e già noti alle forze dell'ordine per precedenti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano rapinano un uomo in stazione centrale arrestati
© Ilgiorno.it - Milano, rapinano un uomo in Stazione Centrale: arrestati

Milano, rapinano coppia e chiedono un rapporto sessuale in cambio della refurtiva: arrestato 20enne

Video Milano, rapinano coppia e chiedono un rapporto sessuale in cambio della refurtiva: arrestato 20enne

Notizie correlate

Leggi anche: Aggrediscono e rapinano un uomo in stazione: arrestati in quattro, uno è minorenne

Corso Umberto I: rapinano un uomo. Arrestati dalla Polizia di StatoArrestati due uomini per rapina aggravata a seguito di un inseguimento in pieno centro; uno era già ai domiciliari.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Milano, aggressione brutale dopo il viaggio in treno: gli rubano un orologio da 40mila euro; Milano, tre giovani arrestati (e un quarto ricercato) per la rapina dell’orologio da 40mila euro; Uomo rapinato a Milano dell'orologio da 40mila euro, video del pedinamento: tre ladri arrestati e uno in fuga; Aggressione e rapina da 40mila euro vicino alla Stazione Centrale di Milano: presa la banda dell'orologio - VIDEO.

stazione centrale milano rapinano un uomoMilano, rapinano un uomo in Stazione Centrale: arrestatiMilano, rapinano un uomo in Stazione Centrale: arrestati ... msn.com

stazione centrale milano rapinano un uomoPolfer sventa rapina in stazione Centrale a MilanoHanno tentato una rapina ai danni di un viaggiatore e la Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, marocchini, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stup ... ansa.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.