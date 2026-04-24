Milano rapinano un uomo in Stazione Centrale | arrestati

Lunedì 20 aprile, in Stazione Centrale a Milano, due uomini di 27 e 34 anni sono stati arrestati dopo aver rapinato un uomo. Entrambi sono di nazionalità marocchina e sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati al patrimonio e agli stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno fermato i due sospetti poco dopo l'episodio.

L'episodio risale a lunedì 20 aprile. Fermati due uomini di 27 e 34 anni, entrambi di nazionalità marocchina e già noti alle forze dell'ordine per precedenti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, rapinano un uomo in Stazione Centrale: arrestati Milano, rapinano coppia e chiedono un rapporto sessuale in cambio della refurtiva: arrestato 20enne Notizie correlate Leggi anche: Aggrediscono e rapinano un uomo in stazione: arrestati in quattro, uno è minorenne Corso Umberto I: rapinano un uomo. Arrestati dalla Polizia di StatoArrestati due uomini per rapina aggravata a seguito di un inseguimento in pieno centro; uno era già ai domiciliari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, aggressione brutale dopo il viaggio in treno: gli rubano un orologio da 40mila euro; Milano, tre giovani arrestati (e un quarto ricercato) per la rapina dell’orologio da 40mila euro; Uomo rapinato a Milano dell'orologio da 40mila euro, video del pedinamento: tre ladri arrestati e uno in fuga; Aggressione e rapina da 40mila euro vicino alla Stazione Centrale di Milano: presa la banda dell'orologio - VIDEO. Milano, rapinano un uomo in Stazione Centrale: arrestatiMilano, rapinano un uomo in Stazione Centrale: arrestati ... msn.com Polfer sventa rapina in stazione Centrale a MilanoHanno tentato una rapina ai danni di un viaggiatore e la Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, marocchini, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stup ... ansa.it Il Treno del Ricordo oggi nella stazione centrale di Bari. Si tratta di un convoglio allestito con una mostra multimediale itinerante per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Il treno è composto da carrozze storiche, tra cui un bagagliaio - facebook.com facebook non ti aspettavi nella vita di trovarti in Stazione Centrale accanto ad @antoniospadaro (peraltro il suo sì che è un bel libro davvero) x.com