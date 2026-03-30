Manfredonia punta a far diventare Grotta Scaloria patrimonio Unesco

Il Comune di Manfredonia ha deciso di aderire al processo di candidatura delle Grotte carsiche della Puglia a patrimonio Unesco, seguendo una proposta dell’assessora al Welfare e alla Cultura. La partecipazione coinvolgerà iniziative istituzionali e scientifiche, con l’obiettivo di promuovere il riconoscimento delle grotte come patrimonio mondiale. La delibera della Giunta comunica l’intenzione di sostenere questa iniziativa promossa dalla Regione Puglia.

Con deliberazione di Giunta proposta da Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e alla Cultura di Manfredonia, il comune sipontino parteciperà al lavoro istituzionale e scientifico che accompagnerà il percorso promosso dalla Regione Puglia per la candidatura delle ‘Grotte carsiche della Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Manfredonia punta a far diventare Grotta Scaloria patrimonio Unesco Articoli correlati Ferrara punta su un piano europeo da 1,5 milioni di euro: città patrimonio UNESCO più resiliente al clima.Ferrara si prepara al futuro: un piano europeo per adattarsi ai cambiamenti climatici e proteggere il suo patrimonio UNESCO Ferrara avvia un... Manfredonia aderisce al percorso di candidatura Unesco delle Grotte CarsicheMANFREDONIA ADERISCE AL PERCORSO DI CANDIDATURA UNESCO DELLE GROTTE CARSICHE DELLA PUGLIA PREISTORICA.