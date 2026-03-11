la battaglia ai fake del consorzio tutela aceto balsamico di modena

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena ha avviato una campagna per contrastare le frodi che coinvolgono il suo prodotto. L’aceto balsamico, presente nella cultura dell’Emilia fin dall’epoca di Virgilio, viene ora sottoposto a controlli più severi per tutelare la qualità e l’autenticità. La lotta ai falsi si concentra su azioni di verifica e tutela del marchio.

L’aceto balsamico è ricco di storia, citato già da Virgilio nelle sue Georgiche, da sempre parte della tradizione più antica dell’Emilia. Indifferente alle mode gastronomiche, è un prodotto che ha abitato la tavola di generazioni. Eppure, oggi, nonostante questa densità culturale, possiamo chiamare “condimento balsamico” quasi qualsiasi prodotto. Mentre c’è chi in Europa è riuscito a legalizzarlo da anni, il nostro Paese fatica a trovare la quadra: è una disputa basata su appigli semantici, in base a cui i termini “aceto” e “balsamico”, in quanto generici, non sarebbero sottoponibili a tutela. Quindi possono bastare un colore scuro, una nota... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, il 2026 si apre con numeri da recordMODENA (ITALPRESS) – Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP traccia un bilancio estremamente positivo del 2025, che si...

Aceto Balsamico, torna il Gran Premio dei CampioniIl Comitato Maranello Tipico organizza la diciasettesima edizione del "Gran Premio dell'Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello", concorso...

Balsamico tradizionale I capisaldi del Consorzio sono promozione e tutela Filiera dell’aceto più forteL’assemblea dei soci ha votato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2022 e approvato il piano programmatico delle attività per l’anno in corso Agganciato lo slancio della ripartenza post ... ilrestodelcarlino.it

Utilizzo in etichetta dell'espressione 'aceto balsamico'? È illegittima. La replica del Consorzio dell'Aceto Balsamico di ModenaA fronte di ulteriori e recenti commenti che sostengono tesi fantasiose e infondate, riteniamo necessario tornare a precisare con chiarezza che l’uso dell’espressione aceto balsamico per condimenti ... gamberorosso.it