Acerra vietata acqua potabile in un parco Attivista | C’è arsenico Precisazioni del Comune

A Acerra è scoppiata una discussione sull’acqua potabile, dopo che il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua nel parco degli Aranci. Un attivista ha dichiarato che nell’acqua ci sarebbe arsenico, portando alla ribalta la questione. Il Comune ha poi fornito alcune precisazioni in merito alla situazione. La decisione di vietare l’utilizzo dell’acqua ha coinvolto i residenti e ha suscitato reazioni tra i cittadini, portando alla luce le preoccupazioni sulla qualità dell’acqua nel territorio.

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