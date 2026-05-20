Acerra vietata acqua potabile in un parco Attivista | C’è arsenico Precisazioni del Comune
A Acerra è scoppiata una discussione sull’acqua potabile, dopo che il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua nel parco degli Aranci. Un attivista ha dichiarato che nell’acqua ci sarebbe arsenico, portando alla ribalta la questione. Il Comune ha poi fornito alcune precisazioni in merito alla situazione. La decisione di vietare l’utilizzo dell’acqua ha coinvolto i residenti e ha suscitato reazioni tra i cittadini, portando alla luce le preoccupazioni sulla qualità dell’acqua nel territorio.
Tempo di lettura: 4 minuti Ad Acerra deflagra la polemica sull’acqua potabile, cominciata con l’ordinanza sindacale di divieto per i residenti del parco degli Aranci. Causa: valori non conformi a legge, rilevati nelle analisi Arpac. In serata, l’attivista Alessandro Cannavacciuolo rilancia quanto diffuso nel primo pomeriggio, sulla presunta presenza di arsenico e altre sostanze nella condotta di quella zona. “ Arriva la conferma ufficiale. – scrive sui social – Acerra, Via Vanvitelli n. 3, Parco degli Aranci. Nell’acqua potabile sono stati rilevati valori di ARSENICO, FERRO e MANGANESE oltre i limiti consentiti dalla legge. Una situazione grave che coinvolge 55 famiglie, costrette ora a convivere con preoccupazioni e disagi legati a un bene essenziale come l’acqua “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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