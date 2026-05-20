A Acerra, un’ordinanza del sindaco ha imposto il divieto di usare l’acqua potabile nel parco degli Aranci, situato in via Vanvitelli, a causa di valori non conformi. La decisione riguarda esclusivamente i residenti di quella zona, che non possono più utilizzare l’acqua per bere o cucinare. La restrizione si inserisce nel quadro di problematiche legate alla qualità delle risorse idriche nella zona della Terra dei fuochi, area già nota per questioni ambientali e di tutela della salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Acerra un’ordinanza sindacale vieta l’utilizzo dell’acqua potabile ai residenti nel parco degli Aranci in Via Vanvitelli n. 3. Il provvedimento è stato richiesto dall’ Asl Napoli 2 Nord al sindaco Tito D’Errico, a seguito della non conformità ai valori di legge di un campione di acque. A far scattare l’allarme sono state le analisi dell’ Arpac, effettuate il 12 maggio e, una seconda volta, il 18 maggio scorso. I campioni provengono da una condotta della zona citata. L’ordinanza intima al gestore idrico Acquedotti Scpa di mettere in atto “t utte le azioni atte alla risoluzioni della problematica e di riportare la qualità dell’acqua potabile ai valori previsti” dalla normativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valori non conformi, vietata acqua potabile in una zona di Acerra: riesplode scontro su Terra dei fuochi

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