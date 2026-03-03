Maltempo acqua potabile di nuovo a Tarquinia e Canino | Rientrati arsenico e clorato

A Tarquinia e Canino è tornata la normalità per l’acqua potabile, con arsenico e clorato che sono di nuovo sotto i limiti. La gestione straordinaria, coordinata da Talete, ha permesso di risolvere i problemi causati dagli eventi meteorologici e dai fenomeni franosi che hanno interessato la provincia. La situazione è stata monitorata attentamente durante le operazioni di emergenza.

La situazione dell'acqua a Tarquinia e Canino “è tornata alla piena normalità”. “Questi risultati - spiega Talete - si inseriscono nel quadro di gestione straordinaria seguito ai recenti eventi meteorologici e ai fenomeni franosi che hanno interessato la provincia”. Alla luce delle analisi trasmesse dalla Asl e in relazione al monitoraggio della rete idrica sul territorio, Talete comunica che “le attività di ripristino e bonifica hanno fatto registrare ulteriori esiti positivi, grazie agli interventi tecnici mirati e alla gestione dei protocolli di sicurezza”. Per il comune di Tarquinia (rete Saline-Lido) si registra “il rientro nei limiti di legge del parametro clorato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Arsenico nei parametri, torna potabile l'acqua a San Martino al CiminoL’acqua delle zone servite dalla rete idrica San Martino al Cimino - Campo Sportivo è tornata potabile.

Troppo arsenico, acqua non potabile a San Martino al Cimino: la lista delle zone interessateA seguito dell’odierna comunicazione Asl al Comune di Viterbo e al gestore del servizio idrico Talete (18 dicembre 2025), acquisita al protocollo del...

Contenuti utili per approfondire Maltempo acqua potabile di nuovo a...

Temi più discussi: Acqua torbida e con batteri: Talete aggiorna sulla situazione di tutti i comuni; Brasile, il Minas Gerais sommerso dalle alluvioni. La Chiesa accanto agli sfollati; L’acqua torna potabile: ordinanze revocate a Orte e Sutri; Forte temporale a Mendoza: 150 interventi, evacuati e rischi per l’acqua potabile.

«Dopo il maltempo invasi pieni», in Puglia si allontana la crisi idricagkL-??Z??e???/?G??5-e@???u001b?Pu0003e?????;?Bu0019 ??96?fj9?L?aV?????~???]??}u001f?????:?????o??D?u0016???ez?fh ?vu001eu0004?1??^??F$u001a?$??1R=~?V???u0005u000f???~?+s?u0002u000f ?7u0011?zu000ea ... lagazzettadelmezzogiorno.it

«Fake news sull’acqua potabile a Cagliari»: Abbanoa smentisce il messaggio circolato su Whatsapp«Una fake news». Così Abbanoa parla del messaggio che da stamattina starebbe facendo il giro delle chat su whatsapp, secondo cui il maltempo starebbe avendo effetti negativi sull’acqua potabile a ... unionesarda.it

Maltempo Marocco, muri di neve e strade bloccate nell’Alto Atlante: l’area di Ouarzazate sotto una nevicata fittissima | VIDEO - facebook.com facebook

San Vito, danni da maltempo al cimitero: lavori ancora per alcuni giorni x.com