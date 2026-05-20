Acerra anomalie idriche al Parco degli Aranci | Acquedotti chiarisce le responsabilità

Acerra, nelle ultime settimane sono state segnalate anomalie nell’approvvigionamento idrico al Parco degli Aranci. L’azienda responsabile della gestione delle acque ha comunicato che le criticità riscontrate dall’ASL Napoli 2 Nord non coinvolgono la rete pubblica cittadina, ma sono attribuibili alla distribuzione interna del complesso residenziale. Non sono stati riportati altri dettagli riguardanti eventuali interventi o altre cause della problematica. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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La società precisa che le criticità rilevate dall’ASL Napoli 2 Nord non riguardano la rete pubblica cittadina, ma sarebbero riconducibili alla distribuzione interna del complesso residenziale. Previsto un servizio alternativo per limitare i disagi ai residenti.. La Società Acquedotti S.c.p.A., nella persona dell’Amministratore Delegato ing. Giuseppe Milone, interviene in merito alle anomalie idriche riscontrate dall’ASL Napoli 2 Nord all’interno del “ Parco degli Aranci ”, sito in Acerra alla Via Vanvitelli n. 3. Con una nota ufficiale indirizzata, tra gli altri, al Sindaco di Acerra dott. Tito D’Errico, al dirigente comunale ing. Giovanni Soria, al Comando di Polizia Municipale, all’ASL Napoli 2 Nord e alla società “L & L Gestioni e Servizi S. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Acerra, anomalie idriche al Parco degli Aranci: Acquedotti chiarisce le responsabilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, morte anarchici al Parco degli Acquedotti: proseguono le indaginiContinuano le indagini sulla morte dei due anarchici a Roma: probabilmente il loro obiettivo si trovava non lontano rispetto a dove è esploso... Esplosione a Roma: chi erano le due vittime del casolare al Parco degli AcquedottiABBONATI A DAYITALIANEWS Identificate le persone morte nel crollo Sono Sara Ardizzone, 35 anni, e Alessandro Mercogliano, 53 anni, le due persone... Acerra, anomalie idriche al Parco degli Aranci: Acquedotti esclude criticità sulla rete pubblicaAcerra (Napoli) - Nessuna anomalia sulla rete idrica cittadina di competenza della società Acquedotti S.c.p.A. Le criticità riscontrate dall’Asl Napoli 2 Nord ... pupia.tv Acerra, acqua non conforme in via Vanvitelli: scatta l’ordinanza.ACERRA - Ad Acerra cresce la preoccupazione dopo i controlli effettuati dall’Asl Napoli 2 Nord – Dipartimento di Prevenzione, che nelle giornate dell’11 e Acerra, acqua non conforme in via Vanvitelli: ... marigliano.net