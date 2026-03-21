Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in un casolare nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le vittime sono state identificate come Sara Ardizzone, 35 anni, e un’altra persona di cui ancora non sono stati resi noti i dettagli. La deflagrazione ha causato il crollo della struttura e ha attirato l’attenzione dei soccorritori sul luogo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Identificate le persone morte nel crollo. Sono Sara Ardizzone, 35 anni, e Alessandro Mercogliano, 53 anni, le due persone decedute nel crollo di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma, causato da una violenta esplosione avvenuta all’interno della struttura. In un primo momento si era ipotizzato che si trattasse di persone senza fissa dimora, ma l’identificazione è avvenuta successivamente, anche grazie a segni distintivi come i tatuaggi. L’ipotesi dell’ordigno artigianale. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, i due sarebbero stati impegnati nella realizzazione di un ordigno rudimentale quando qualcosa è andato storto, provocando la deflagrazione e il conseguente crollo del tetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Esplosione a Roma: chi erano le due vittime del casolare al Parco degli Acquedotti

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