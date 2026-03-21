Roma morte anarchici al Parco degli Acquedotti | proseguono le indagini

A Roma, le autorità stanno proseguendo le indagini sulla morte di due anarchici avvenuta nel Parco degli Acquedotti. Secondo le prime ricostruzioni, il loro obiettivo si trovava nelle vicinanze del luogo in cui è esploso l’ordigno. Le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte e cercando di stabilire i dettagli dell’incidente. La dinamica esatta e le cause sono ancora in fase di approfondimento.

Continuano le indagini sulla morte dei due anarchici a Roma: probabilmente il loro obiettivo si trovava non lontano rispetto a dove è esploso l'ordigno Le indagini sull’esplosione avvenuta nel casolare del Parco degli Acquedotti, a Roma, continuano a ritmo serrato. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti e le intenzioni dei due anarchici coinvolti,Sara Ardizzone, 36 anni, romana, eAlessandro Mercogliano, 53 anni, originario di Nola. Secondo gli inquirenti stavano fabbricando un ordigno artigianale quando è avvenuta l’esplosione. Adesso si sta ipotizzando che l’obiettivo dei due, in realtà, non si trovasse molto lontano rispetto a dove si stava preparando la “bomba”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, morte anarchici al Parco degli Acquedotti: proseguono le indagini Articoli correlati Leggi anche: Due morti nell’esplosione al Parco degli acquedotti a Roma: anarchici vicini a Cospito, stavano maneggiando un ordigno Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: morti due anarchici. «Costruivano una bomba». È caccia ai compliciStavano confezionando una bomba artigianale a base di fertilizzante i due anarchici rimasti uccisi nell’esplosione di giovedì notte al Parco degli... Tutto quello che riguarda Roma morte anarchici al Parco degli... Temi più discussi: Esplosione a Roma, morti due anarchici; Roma: morti due anarchici nel crollo di un casolare, l'ipotesi è che preparassero una bomba; Morti dopo esplosione nel casolare, la pista anarchica e l'ipotesi della bomba artigianale; Esplode un casolare nel Parco degli Acquedotti: morti due anarchici del gruppo Cospito. L'ipotesi di un ordigno. Dopo la morte dei due anarchici a Roma, nuove perquisizioni. Piantedosi convoca un vertice al ViminaleSono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone le due vittime dell'esplosione all'interno di un casale abbandonato a Roma. I due appartenevano alla sfera anarchica ed erano legati al Gruppo Cospito. tg.la7.it Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: ordigno potente e difficile da trasportareGli investigatori ipotizzano un utilizzo a breve raggio. Si cercano obiettivi e eventuali complici L’ordigno che stavano preparando i due anarchici morti nel crollo provocato da un’esplosione al Parco ... liberoreporter.it Tivoli, Roma: Villa Adriana - Hadrian's Villa - Villa d'Hadrien - 'Canopus', stately pool representing the Nile surrounded by sculptures and arches. Built ca AD 120 by Roman Emperor Hadrian, it is the most imposing Roman Villa known: larger than the city of Po facebook Anarchici morti a Roma, "forse miravano a un obiettivo vicino al casolare esploso" #roma x.com