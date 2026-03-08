Perde il controllo della moto e muore sul viale delle Cascine a Pisa

Un uomo ha perso il controllo della moto e ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in viale delle Cascine a Pisa. L’incidente è avvenuto durante una giornata di sole sulla lunga arteria che collega la città alla tenuta di San Rossore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rimozione.

PISA – Una domenica di sole si trasforma in tragedia sulle strade pisane. Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi (8 marzo) a causa di un drammatico incidente verificatosi in viale delle Cascine, la lunga arteria che collega la città alla tenuta di San Rossore. Per il centauro, un uomo di cui non sono ancora state rese note le generalità, ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato vano. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di una caduta autonoma. L’uomo avrebbe perso il controllo della propria motocicletta finendo rovinosamente sull’asfalto. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando i mezzi di soccorso del 118 che sono giunti sul posto in pochi minuti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Perde il controllo della moto e muore sul viale delle Cascine a Pisa Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a PisaPisa, 8 marzo 2026 – Tragedia della strada a Pisa, in viale delle Cascine a Barbaricina. Leggi anche: Roma: incidente sulla Pontina, 48enne perde controllo della moto e muore Una raccolta di contenuti su Perde il controllo della moto e muore.... Temi più discussi: Perde il controllo della Bmw e finisce ribaltato nel fosso; Perde il controllo dell'auto e si ribalta, momenti di paura per due persone bloccate nel mezzo: in azione i soccorsi; Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada: conducente soccorsa; Perde il controllo della moto per evitare un tasso. 31enne deceduto nella notte. Perde il controllo della moto sull'Apecchiese e finisce in un dirupo: 47enne in ospedalePerde il controllo della moto, cade e finisce in un dirupo. E' successo domenica 8 marzo intorno alle 13 sulla SR 257 Apecchiese, all'altezza del chilometro 7+700. L'uomo, un 47enne residente in provi ... corrieredellumbria.it Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 47enne in ospedaleIncidente lungo la Apecchiese - la strada regionale che collega Città di Castello ad Acqualagna, nelle Marche. Il sinistro, come riporta PerugiaToday.it, si è verificato intorno alle 13 di oggi, domen ... arezzonotizie.it ’Angri Pallacanestro perde in casa della capolista Carver Roma Nulla da fare per l’Angri Pallacanestro, che perde 80-65 in casa della capolista Carver Roma. Non basta un buon primo periodo ai Condor, per riuscire nell’impresa. I capitolini escono fuori alla d - facebook.com facebook Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a Pisa x.com