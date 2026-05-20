Accoltellata per 50 euro sul ciglio della strada | come sta la biologa ricoverata al Civile
Una biologa di 54 anni, residente a Lodi, si trova attualmente ricoverata agli Spedali Civili di Brescia in condizioni gravi ma stabili. L’incidente è avvenuto martedì sera lungo una strada provinciale, tra due località, dopo che la donna aveva fermato la sua auto per soccorrere un cane in difficoltà. È stata aggredita con un coltello durante la sua azione di aiuto, in un episodio che ha coinvolto anche un tentativo di rapina per un importo di 50 euro.
È ricoverata agli Spedali Civili di Brescia in condizioni gravi ma stabili Maria Oggionni, la biologa di 54 anni dell’ospedale Maggiore di Lodi accoltellata martedì sera lungo la Provinciale 27, tra Castiglione d’Adda e Castelgerundo, dopo essersi fermata per aiutare un cane in difficoltà.La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sullo stesso argomento
Biologa rapinata e accoltellata all’addome dopo aver soccorso un cane. Urla incredula: “Questo per 50 euro”Castelgerundo (Lodi), 20 maggio 2026 – Rimangono gravi ma stabili le condizioni della biologa di 54 anni dell'Ospedale Maggiore di Lodi, accoltellata...
Biologa rapinata e accoltellata dopo aver soccorso un cane, urla incredula: “Questo per 50 euro”. Caccia all’aggressoreCastelgerundo (Lodi), 20 maggio 2026 – Rimangono gravi ma stabili le condizioni della biologa di 54 anni dell'Ospedale Maggiore di Lodi, accoltellata...
L'ennesima aggressione bestiale: una biologa di 54 anni accoltellata e lasciata in fin di vita per 50 euro. L'aggressore? Uno straniero con un cane come esca. x.com
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/05/accoltellata-per-50-euro-aggressore-in-fuga--3c50bb25-b42a-45bf-8e99-85f219fd288c.html?wt_mc=2.social.fb.redtgrlombardia_accoltellata-per-50-euro-aggressore-in-fuga-.&wt facebook
Assalito e accoltellato per 50 euro, riporta lesioni permanenti: uno degli aggressori condannato a 20 anniOltre ai due 18enni, al pestaggio dello scorso ottobre hanno preso parte tre minorenni. Visibilmente segnato dall'accaduto e supportato da stampelle, Davide Cavallo ha assistito all'udienza accompagna ... today.it
Davide Cavallo, pestato e accoltellato per 50 euro: aggressori condannati uno a 20 anni, l’altro a 10 mesi. Lui li abbracciaQuesta le richieste del pubblico ministero nei confronti dei due diciottenni accusati di tentato omicidio per il brutale pestaggio avvenuto lo scorso 12 ottobre in corso Como. La vittima, uno studente ... ilgiorno.it