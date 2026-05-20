Accoltellata per 50 euro sul ciglio della strada | come sta la biologa ricoverata al Civile

Una biologa di 54 anni, residente a Lodi, si trova attualmente ricoverata agli Spedali Civili di Brescia in condizioni gravi ma stabili. L’incidente è avvenuto martedì sera lungo una strada provinciale, tra due località, dopo che la donna aveva fermato la sua auto per soccorrere un cane in difficoltà. È stata aggredita con un coltello durante la sua azione di aiuto, in un episodio che ha coinvolto anche un tentativo di rapina per un importo di 50 euro.

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