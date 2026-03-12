Partito il recupero dell' ecoquartiere San Rocco | demolite le strutture abusive divenute punti di spaccio

Sono iniziati i lavori di recupero dell’eco-quartiere San Rocco a Faenza, con la demolizione delle strutture abusive che erano diventate punti di spaccio. L’intervento riguarda le zone di via Ravegnana, via Frontali e via Donizetti, e segna la ripresa delle attività di riqualificazione dopo un periodo di incertezza. I lavori sono ora in corso per rimuovere le costruzioni irregolari presenti nell’area.

I tempi recupero dell'area prevedono il completamento dei lavori "entro il mese di marzo per scongiurare rischi igienico-sanitari legati al rialzo delle temperature", spiega il Comune Entrano nel vivo i lavori previsti dal piano di recupero dell'eco-quartiere San Rocco di Faenza, l'area che comprende via Ravegnana, via Frontali e via Donizetti e rimasta a lungo in una situazione di stallo. "Grazie alla collaborazione tra la Custodia Giudiziaria, il Comune di Faenza e le Forze dell'Ordine e superate le criticità legate alla precedente gestione societaria e all'interdittiva antimafia che ne bloccava lo sviluppo, l'area è oggi oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza e ripristino ambientale per ridare decoro ai luoghi e maggiore tranquillità ai residenti – spiega l'Amministrazione comunale –.