Ostia demolite le ultime strutture abusive dell’ex Village
A Ostia, sul Lungomare Paolo Toscanelli, sono state demolite le ultime strutture abusive dell’ex Village. L’intervento si è concluso questa mattina, dopo una serie di operazioni coordinate dalle autorità competenti. La demolizione ha riguardato edifici senza autorizzazione, realizzati in passato in aree soggette a vincoli urbanistici. La zona si presenta ora libera da costruzioni illegali, in attesa di futuri interventi di riqualificazione.
Ostia, 11 maggio 2026 – Sul Lungomare Paolo Toscanelli a Ostia, è stata avviata l’ultima fase di demolizione delle strutture abusive presenti all’interno dell’ex stabilimento Village, bene confiscato alla criminalità organizzata e simbolo del percorso di ripristino della legalità sul litorale romano. All’abbattimento erano presenti il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Tobia Zevi, il presidente del Municipio X Mario Falconi e altre autorità civili e le Forze dell’Ordine. L’intervento rappresenta una nuova fase del lavoro avviato nei...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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