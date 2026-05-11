Ostia demolite le ultime strutture abusive dell’ex Village

A Ostia, sul Lungomare Paolo Toscanelli, sono state demolite le ultime strutture abusive dell’ex Village. L’intervento si è concluso questa mattina, dopo una serie di operazioni coordinate dalle autorità competenti. La demolizione ha riguardato edifici senza autorizzazione, realizzati in passato in aree soggette a vincoli urbanistici. La zona si presenta ora libera da costruzioni illegali, in attesa di futuri interventi di riqualificazione.

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