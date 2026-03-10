Saud Abdulhamid sempre più protagonista nel Lens | la Roma osserva

Saud Abdulhamid sta consolidando la sua posizione nel Lens, con prestazioni che attirano l’attenzione della Roma. La squadra francese, attualmente in corsa per il titolo, si trova a una sola lunghezza dal Paris Saint-Germain. La crescita del difensore si manifesta attraverso le sue recenti partite, che hanno rafforzato il suo ruolo nel reparto difensivo del club.

Sta continuando inesorabile la crescita di Saud Abdulhamid con la maglia del Lens. La squadra francese sta vivendo una stagione d’oro ed è in lotta per lo scudetto, trovandosi ad appena una lunghezza dai campioni del Paris Saint-Germain. Abdulhamid si è ormai guadagnato il posto da titolare in squadra, ma il coronamento del momento magico che sta vivendo è arrivato domenica scorsa, quando segnando il suo primo goal stagionale contro il Metz, è anche diventato il primo calciatore arabo a siglare una rete in Ligue 1. L’ascesa dell’esterno classe 1999 ha inevitabilmente attirato le attenzioni della Roma, ancora proprietaria del cartellino del giocatore, in prestito al Lens con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

