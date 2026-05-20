Abbattimento del muro di piazza Goldoni partito il cantiere
È partito il cantiere per l’abbattimento del muro di piazza Goldoni, un intervento che mira a rimuovere una barriera fisica presente da diversi anni. L’opera prevede la demolizione di una struttura che ha creato angoli ciechi e aree poco accessibili, con l’obiettivo di rendere più aperto e fruibile lo spazio pubblico. La rimozione del muro si inserisce in un progetto di riqualificazione dell’area, coinvolgendo le autorità locali e i tecnici incaricati dei lavori.
"L'abbattimento del muro di piazza Goldoni rappresenta un intervento simbolico ma anche estremamente concreto: eliminiamo una barriera fisica che negli anni ha contribuito a creare angoli ciechi e aree chiuse difficili da controllare, restituendo alla città uno spazio più aperto, vivibile e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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UN APPELLO FORTE E SENTITO, PER L'ABBATTIMENTO DEL MURO DELLA VERGOGNA , che mette in luce una questione che da anni pesa sulla comunità brindisina. Il muro della vergogna che separa il piazzale del Monumento al Marinaio dal terreno d - Facebook facebook
La politica folle di questi ultimi anni sta implodendo,come il Comunismo prima drll'abbattimento del muro, questo perché con #Trump ,è terminato il supporto degli altrettanto folli DEM USA: Francia, Germania e UK sono al capolinea, speriamo che ai vertici U x.com
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