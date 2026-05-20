Abbattimento del muro di piazza Goldoni partito il cantiere

Da triesteprima.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito il cantiere per l’abbattimento del muro di piazza Goldoni, un intervento che mira a rimuovere una barriera fisica presente da diversi anni. L’opera prevede la demolizione di una struttura che ha creato angoli ciechi e aree poco accessibili, con l’obiettivo di rendere più aperto e fruibile lo spazio pubblico. La rimozione del muro si inserisce in un progetto di riqualificazione dell’area, coinvolgendo le autorità locali e i tecnici incaricati dei lavori.

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"L'abbattimento del muro di piazza Goldoni rappresenta un intervento simbolico ma anche estremamente concreto: eliminiamo una barriera fisica che negli anni ha contribuito a creare angoli ciechi e aree chiuse difficili da controllare, restituendo alla città uno spazio più aperto, vivibile e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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