Abbattimento del muro di piazza Goldoni partito il cantiere

È partito il cantiere per l’abbattimento del muro di piazza Goldoni, un intervento che mira a rimuovere una barriera fisica presente da diversi anni. L’opera prevede la demolizione di una struttura che ha creato angoli ciechi e aree poco accessibili, con l’obiettivo di rendere più aperto e fruibile lo spazio pubblico. La rimozione del muro si inserisce in un progetto di riqualificazione dell’area, coinvolgendo le autorità locali e i tecnici incaricati dei lavori.

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