Riqualificazione del Pincio partito il cantiere a San Piero
Giovedì scorso è iniziata ufficialmente l’occupazione dell’area di cantiere nel piazzale Beniamino Miliani, a San Piero, per la riqualificazione del Pincio. Il cantiere prevede lavori di sistemazione e miglioramento dello spazio pubblico, con l’allestimento delle attrezzature necessarie. La fase di lavoro durerà diversi mesi e coinvolgerà operai e tecnici specializzati. La zona resterà chiusa al pubblico durante le operazioni di ristrutturazione.
Giovedì scorso è puntualmente iniziata l’ occupazione dell’area di cantiere per la riqualificazione del Pincio (Piazzale Beniamino Miliani). Lo comunicano ai cittadini il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessora ai lavori Pubblici, Silvia Alessandrini (nella foto): "Riteniamo di fare cosa utile comunicando il riepilogo del piano sosta temporaneo predisposto per accompagnare questa fase dei lavori, ricordando che la prima ora gratuita è stata trasferita presso il parcheggio delle Poste di San Piero, che diventa altresì il parcheggio di riferimento anche per l’ospedale Angioloni. A supporto del presidio ospedaliero saranno inoltre realizzati in Piazza San Francesco tre stalli riservati alle persone con disabilità, quattro dedicati ai mezzi di soccorso e alle emergenze dirette a CAU e PPI (pronto soccorso)".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
San Piero, riqualificazione del Pincio al viaDa giovedì, via ai lavori di riqualificazione del piazzale Beniamino Miliani (’Pincio’) a San Piero in Bagno.
Partito il cantiere del centro commercialeAvviato il progetto di realizzazione di un nuovo centro commerciale a Novellara, che prevede una Galleria Bennet.
Si parla di: Riqualificazione del Pincio, partito il cantiere a San Piero.
Riqualificazione del Pincio, partito il cantiere a San PieroEcco il nuovo piano sosta temporaneo: prima ora gratuita trasferita al parcheggio delle Poste. ilrestodelcarlino.it
San Piero, riqualificazione del Pincio al viaDa giovedì partono i lavori attesi per l’area Beniamino Miliani, dopo lo spostamento del campo da basket: piazzale più sicuro e funzionale ... ilrestodelcarlino.it