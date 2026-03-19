È partito il ’Cantiere Itaca’ a sostegno del Teatro Comunale

È iniziato il cantiere Itaca nel Teatro Comunale di Bologna, situato in Largo Respighi, dove sono in corso i lavori di restauro. Tutti i lavoratori indossano il caschetto regolamentare mentre effettuano le operazioni di rinnovo dell’edificio. La fase di intervento riguarda le strutture del teatro, coinvolgendo operai e tecnici impegnati nelle attività di restauro.

Tutti con il caschetto regolamentare, per dare una sbirciatina al cantiere del Teatro Comunale di Bologna in Largo Respighi, dove sono in corso i lavori di restauro. Un intervento lungo e complesso che dovrebbe terminare il 14 febbraio 2017. E proprio ’Cantiere Itaca’ si chiama il ciclo di visite voluto dalla sovrintendente Elisabetta Riva, che integra i lavori di restauro avviati dal Comune di Bologna con gli interventi curati dal Teatro Comunale, la riorganizzazione gestionale della Fondazione e il programma di fundraising. Quest’ultimo punta a raccogliere due milioni di euro complessivi per il restauro edilizio più un milione di euro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È partito il ’Cantiere Itaca’ a sostegno del Teatro Comunale Articoli correlati Leggi anche: Danza e narrazione sul palco del Teatro Comunale: gli studenti portano in scena Itaca Partito il cantiere del centro commercialeAvviato il progetto di realizzazione di un nuovo centro commerciale a Novellara, che prevede una Galleria Bennet. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cantiere Itaca Temi più discussi: È partito il ’Cantiere Itaca’ a sostegno del Teatro Comunale; Il Comunale naviga verso casa: ’Cantiere Itaca’ per un nuovo teatro; Il viaggio inizia con Confcommercio: Un investimento nella cultura; Trapani: record nazionale di fondi PNRR e cantieri diffusi in città. È partito il ’Cantiere Itaca’ a sostegno del Teatro ComunalePrima visita alla sede storica di Largo Respighi a Bologna: un viaggio con i mecenati e la sovrintendente Elisabetta Riva ... ilrestodelcarlino.it Il Comunale naviga verso casa: ’Cantiere Itaca’ per un nuovo teatroSovrintendente Elisabetta Riva, il Teatro Comunale di Bologna sta attraversando un viaggio di ritorno verso casa, un po’ come Ulisse. Come nasce il progetto Cantiere Itaca? ilrestodelcarlino.it ULTIME DISPONIBILIÀ APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE IN ZONA LEVANTE FISSA UN APPUNTAMENTO IN STUDIO PER SCOPRIRE LE SOLUZIONI DISPONIBILI! POSSIBILITÀ DI VISITA DIRETTAMENTE IN CANTIERE GARGANO & - facebook.com facebook