Scontro su passaggio a livello | caos e ritardi sulla linea ligure

Nelle prime ore di mercoledì 15 aprile si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un passaggio a livello sulla linea ferroviaria tra Pietra Ligure e Loano. L'evento ha portato alla sospensione del servizio ferroviario su questa tratta, causando ritardi e disagi per i pendolari e le persone che si spostano lungo il tratto ligure. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore, con ripercussioni sulla viabilità locale.

Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mercoledì 15 aprile ha causato la sospensione della linea ferroviaria tra Pietra Ligure e Loano, provocando pesanti disagi si sposta sul tratto ligure. Verso le 6:30 del mattino, un veicolo ha urtato un passaggio a livello, compromettendo l’integrità della struttura e costringendo le autorità a bloccare immediatamente il transito dei treni. La cronologia del blocco ferroviario e il ripristino dei servizi. L’impatto che ha interessato l’infrastruttura è avvenuto poco dopo le 6:30, rendendo impossibile il regolare scorrere dei convogli nel primo pomeriggio della giornata. Dopo l’urto, la circolazione è stata interrotta per permettere le verifiche necessarie sulla tenuta del passaggio a livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro su passaggio a livello: caos e ritardi sulla linea ligure Leggi anche: Auto finisce contro il passaggio a livello: ritardi fino a 30 minuti e possibili cancellazioni sulla S7 Soppressione del passaggio a livello sulla linea San Severino-Salerno: al via i lavori in via IrnoIn corso, la realizzazione di un cavalcavia e di una rotatoria su via Irno, per la soppressione e del passaggio a livello sulla linea ferroviaria...