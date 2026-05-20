Abate sfiora l'impresa con la Juve Stabia e si prende una rivincita col Milan a due anni dal suo addio

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ignazio Abate ha guidato la Juve Stabia nel tentativo di raggiungere la finale playoff per la promozione in Serie A, sfiorando l’obiettivo. Dopo aver lasciato il Milan due anni fa, l’ex calciatore ha ottenuto una vittoria significativa contro la sua ex squadra. La partita si è conclusa con una vittoria della Juve Stabia, che ha permesso ad Abate di ottenere una rivincita rispetto al passato. La sfida è stata decisiva per il percorso della squadra nel torneo di Serie B.

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Ignazio Abate ha sfiorato la finale playoff per la promozione in Serie A alla guida della Juve Stabia. Un'ennesima conferma, dopo quanto di buono fatto anche con la Ternana, che il Milan si è liberato di lui troppo in fretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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