Abate sfiora l'impresa con la Juve Stabia e si prende una rivincita col Milan a due anni dal suo addio

Ignazio Abate ha guidato la Juve Stabia nel tentativo di raggiungere la finale playoff per la promozione in Serie A, sfiorando l’obiettivo. Dopo aver lasciato il Milan due anni fa, l’ex calciatore ha ottenuto una vittoria significativa contro la sua ex squadra. La partita si è conclusa con una vittoria della Juve Stabia, che ha permesso ad Abate di ottenere una rivincita rispetto al passato. La sfida è stata decisiva per il percorso della squadra nel torneo di Serie B.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui