A1 crollo di cemento sul pilone | due operai feriti a Barberino

Due operai sono rimasti feriti dopo il crollo di un pezzo di cemento su un pilone di un viadotto a Barberino. I soccorsi sono stati effettuati attraverso la passerella del ponte, che ha permesso l’accesso ai feriti. Uno dei lavoratori è stato trasportato in codice rosso, ma al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sulle sue condizioni cliniche. La dinamica dell’incidente e le cause del crollo sono ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come sono stati soccorsi i feriti attraverso la passerella del viadotto?. Quali sono le reali condizioni cliniche del lavoratore in codice rosso?. Perché il cemento ha ceduto proprio durante le operazioni di manutenzione?. Cosa hanno rilevato i tecnici del Pisll sul sito del crollo?.? In Breve Operai di 41 e 45 anni caduti da 2 metri di altezza.. Codice rosso per il quarantunenne trasportato in elicottero Pegaso a Careggi.. Codice giallo per il quarantacinquenne condotto in ambulanza a Careggi.. Personale Pisll sul posto per verifiche tecniche sul viadotto Macinaie.. Due operai sono rimasti feriti a Barberino di Mugello dopo il crollo di una parte di cemento sul pilone A1 del viadotto Macinaie, lungo l’autostrada A1 Panoramica, mentre erano impegnati nei lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A1, crollo di cemento sul pilone: due operai feriti a Barberino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paura sul pilone del viadotto: cede il cemento nel cantiere, due operai cadono da due metriBarberino di Mugello (Firenze), 19 maggio 2026 – Grande paura nel pomeriggio di oggi per un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere all’esterno... Lido di Venezia: crollo in un cantiere, 4 operai feriti tra cui due graviUn crollo parziale ha colpito una struttura al Lido di Venezia nella mattinata di questo giovedì 16 aprile 2026, coinvolgendo un cantiere edile e... Paura sul pilone del viadotto: cede il cemento nel cantiere, due operai cadono da due metriÈ successo nel comune di Barberino di Mugello, al di sotto della viabilità autostradale. I due uomini sono rimasti feriti, uno è stato portato in ospedale con Pegaso. Il video dall’elicottero dei vigi ... lanazione.it Cede cemento, 2 operai cadono mentre lavorano a pilone A1 nel Fiorentino(ANSA) - BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 19 MAG - Due operai, di 41 e 45 anni anni, sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri, in seguito al cedimento di una porzione di cemento, mentre lavoravano ... gazzettadiparma.it