Lido di Venezia | crollo in un cantiere 4 operai feriti tra cui due gravi

Un crollo parziale in un cantiere al Lido di Venezia si è verificato questa mattina, provocando il ferimento di quattro operai. Due di loro sono in condizioni gravi, mentre gli altri due hanno riportato ferite meno gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente. La struttura coinvolta si trova in un'area in fase di lavori di costruzione.

Un crollo parziale ha colpito una struttura al Lido di Venezia nella mattinata di questo giovedì 16 aprile 2026, coinvolgendo un cantiere edile e lasciando quattro lavoratori feriti. L’evento, verificatosi intorno alle ore 11:00, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per gestire la situazione all’interno dell’edificio, dove si trovavano nove persone al momento del cedimento strutturale. Il bilancio dei soccorsi tra elicotteri e ospedali della zona. Le dinamiche dell’incidente hanno attivato una complessa catena di assistenza sanitaria distribuita tra i presidi ospedalieri della provincia. Un uomo è stato trasportato con estrema urgenza verso l’ospedale di Mestre tramite elisoccorso, a causa della gravità delle sue condizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lido di Venezia: crollo in un cantiere, 4 operai feriti tra cui due gravi Notizie correlate Roma, scontro tra due automobili: cinque feriti gravi, tra cui un bambinoIn mattinata un incidente stradale ha coinvolto due auto sul viadotto della Magliana a Roma, causando il ferimento di cinque persone, tra cui un... Roma: scontro tra due auto in zona Magliana, cinque feriti gravi di cui un bambinoCinque persone, tra cui un bambino, hanno riportato ferite gravi a seguito di un incidente stradale verificatosi questa mattina nella zona della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crolla una struttura durante lavori di riqualificazione: quattro operai feriti; Stazione Venezia Mestre, la nuova identità: come cambierà VIDEO; Va a pescare ma gli crolla addosso un albero: muore 38enne; Fine vita, a Nordest 8 su 10 dicono sì al suicidio assistito. Crollo al Lido di Venezia: il report dei feritiCrollo in un cantiere al Lido di Venezia: operai feriti e persone evacuate: Il bollettino degli interventi di emergenza. lavocedivenezia.it Lido, crolla un solaio: quattro operai feritiE’ di quattro feriti al momento il bilancio del crollo parziale di una palazzina al Lido di Venezia. Il fatto è avvenuto alle 11 di questa mattina all’interno di uno stabile dismesso in Riviera San Ni ... genteveneta.it CROLLO AL LIDO DI VENEZIA: SOLAIO CEDE, QUATTRO OPERAI FERITI Aggiornamento: ci comunicano le condizioni dei quattro operai feriti: Quattro risultano essere le persone ferite e soccorse, tutti uomini adulti: - uno dei feriti è stato elitrasportato all'osp facebook Lido di Venezia: modifiche alla viabilità in via Alberoni. Da lunedì 13 aprile a venerdì 1 maggio sono previste modifiche alla circolazione in via Alberoni per consentire i lavori della Ciclovia Nazionale . Nel tratto compreso tra il civico 10 e il civico 74 sar x.com