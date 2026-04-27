Il grande polo torna a Villa a Sesta dal 29 aprile al 3 maggio

Dal 29 aprile al 3 maggio, il grande polo torna a Villa a Sesta, coinvolgendo diversi partecipanti e attività. La manifestazione si svolge nell’arco di cinque giorni e prevede eventi e iniziative distribuite nel territorio. L’organizzazione ha comunicato i dettagli del programma, che comprende incontri e momenti di aggregazione. La location di Villa a Sesta ospiterà nuovamente questa iniziativa, confermando la sua tradizionale presenza nel calendario locale.

Arezzo, 27 aprile 2026 – . Dal 29 aprile al 3 maggio il prestigioso scenario del Polo Club Villa a Sesta, a Bucine (AR), ospiterà l’Open d’Italia Arena Polo, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva nazionale dedicata al polo su sabbia. L’evento, patrocinato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e sostenuto da importanti partner come Estra, vedrà la partecipazione di squadre italiane e internazionali pronte a sfidarsi in un torneo 0-6 HCP di alto livello tecnico e spettacolare intensità. Il programma prenderà il via il 29 aprile alle ore 18:30 nel cuore di Arezzo, con una suggestiva sfilata a cavallo e la presentazione ufficiale delle squadre, seguita da un esclusivo Cocktail Party After Polo presso Sugar, su invito, in Corso Italia 60.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grande polo torna a Villa a Sesta dal 29 aprile al 3 maggio Notizie correlate Fic festival, danza e musica invadono la città: dal 29 aprile al 10 maggioTorna dal 29 aprile al 10 maggio Catania Contemporanea - 7o Fic Festival, organizzato e promosso da Associazione Musicale Etnea, Conservatorio... Dal 24 aprile al 3 maggio torna il contributo d'accesso a VeneziaDopo tre weekend, dal 24 aprile, venerdì, parte il più lungo periodo di giorni consecutivi di “contributo d'accesso” a Venezia, che terminerà il 3...